AL-HODEIDAH: Aviation de l'agression saoudienne lance deux raids contre la zone d'Al-Kadh [03/أغسطس/2017]



AL-HODEIDAH, 03 Juillet (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre la zone d'Al-Kadh au district d'Al-Khokhah au gouvernorat d'Al-Hodeidah.







Une source locale au gouverneront a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé deux raids contre la zone d'un citoyens dans la zone d'Al-Kadh, ce qui a conduit à la destruction de la maison et faisant de endommagements aux maisons voisines, en plus de la blessure d'un enfant.







