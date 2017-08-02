مجلس وزراء حكومة شباب اليمن المستقل يناقش عدد من المواضيع [02/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



ناقش مجلس وزراء حكومة شباب اليمن المستقل في اجتماعه اليوم برئاسة رئيسة المجلس هناء الفقية، عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تقارير حول جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.



وناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بتحقيق استقرار المواد الغذائية والإجراءات الخاصة باستمرار توفير البطاقة السلعية وضبط الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.



وتطرق إلى الآلية التي سيتم العمل بها في المرحلة القادمة، فيما يتعلق بالحد من انتشار الكوليرا، وتفعيل دور المراكز الصحية في بقية المناطق الريفية ودعمها بالأدوية.



واستمع المجلس إلى عدد من التقارير والأعمال الموكلة إلى الأعضاء، كما ناقش عدد من المواضيع المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم التسهيلات للشباب في العديد من المجالات، والتنسيق مع الجهات المانحة لإعطاء الأولية للشباب.



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