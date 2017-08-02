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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 11:39:17م
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إستعادة باصين وضبط عصابة لسرقة السيارات بأمانة العاصمة
[02/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية شعوب بأمانة العاصمة اليوم أحد أفراد عصابة متخصصة في سرقة السيارات.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم القبض على أحد أفراد العصابة وبحوزته باص مسروق.. لافتا إلى أنه تم من خلال التحقيقات الوصول إلى عنصرين آخرين من العصابة وباص آخر مسروق في حوش منزل لأحد أفراد العصابة.

وأكد المصدر أن عملية الضبط والتتبع للأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية شعوب تمت بالتنسيق مع مباحث أمانة العاصمة.

سبأ
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