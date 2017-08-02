إتلاف كميات من الخمور المستوردة بذمار [02/أغسطس/2017] ذمار - سبأ :



أتلف بمحافظة ذمار اليوم كمية من الخمور المستوردة تم ضبطها قبل ثلاثة أيام في نقطة أمنية بمدينة ذمار .



واوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية في المحافظة وبحضور ممثلي النيابة العامة الجهات المعنية أتلفت اليوم اكثر من 350 قارورة متنوعة من الخمور المستوردة تم ضبطها في نقطة أمنية عند مدخل مدينة ذمار الجنوبي على متن شاحنة نوع "دينه" كانت في طريقها إلى منفذ الوديعة .



وأشاد المصدر بجهود رجال الأمن واللجان الشعبية في حفظ الأمن والإستقرار ومكافحة التهريب وضبط المواد المحرمة والممنوعة.



سبأ