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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 11:39:17م
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مكتب إعلام حجة يقدم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية
[02/أغسطس/2017] حجة - سبأ :

قدم مكتب الإعلام بمحافظة حجة اليوم قافلة غذائية رمزية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية .

وخلال تسيير القافلة بحضور وكلاء المحافظة وعدد من الإعلاميين والمثقفين أشاد وكيل أول المحافظة هلال الصوفي بهذه المبادرة الإيجابية لمكتب الإعلام والتي تعبر عن التقدير والعرفان لما يقوم بها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة.

وأشار إلى القيمة المعنوية للقافلة الغذائية التي تعبر عن تلاحم المثقفين والإعلاميين مع الأبطال في الجبهات باعتبارذلك أقل واجب يمكن تقديمه.. داعيا المكاتب الحكومية إلى تسيير قوافل الدعم للجيش واللجان الشعبية.

فيما أشار مدير مكتب الإعلام إبراهيم هاشم إلى أن القافلة تعبر عن اعتزاز مكتب الإعلام وموظفيه بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات للدفاع عن عزه وكرامة كل يمني.

عقب ذلك نظم موظفو مكتب الإعلام ومراسلو القنوات الفضائية والإعلاميون والمثقفون وقفة إحتجاجية للتنديد بالجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الامريكي ومرتزقته بحق أبناء اليمن واستهداف وسائل الإعلام والتي كان آخرها إستهداف طاقم قناة المسيرة في مديرية بيحان بحجة .

واسنكروا الجريمة الشنعاء التي إرتكبها مرتزقة العدوان في محافظة تعز والتي تم دفن وذبح عدد من أسرى الجيش واللجان الشعبية أمام مرأى ومسمع من العالم .
وأكدوا في بيان لهم إدانتهم لهذه الجرائم التي تتنافى مع كل القيم والأعراف الإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي ..معتبرين تلك الجرائم تعبر عن حالة الإفلاس لتحالف العدوان ومرتزقته.

واشاروا إلى أن إستهداف وسائل الإعلام يعد جريمة تضاف إلى سجل العدوان السعودي لمنع أي صوت حر يعبر عن معاناة اليمنيين ومايتعرضون له من جرائم إبادة جماعية وحصار إقتصادي.

سبأ
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