توزيع أدوية خاصة بالكوليرا بمديرية الحيمة الخارجية [02/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية اليوم، مشروع توزيع أدوية ومحاليل ومضادات حيوية خاصة بمكافحة الكوليرا بالحمة الخارجية بمحافظة صنعاء.



يستفيد من المشروع أكثر من سبعة آلاف و700 حالة وكذا توزيع أسرة لمركز الرشيد الصحي بالمديرية بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية.



وأوضح مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد الأشول احتياج المديرية للتدخلات الصحية.. مشيدا بدعم مؤسستي التواصل وبازرعة.



فيما أشار مسؤول المشاريع بمؤسسة التواصل منصور زيد إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص المؤسسة على المساهمة في جهود مكافحة الكوليرا.



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