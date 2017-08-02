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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 10:14:13م
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وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي
[02/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي لدى اليمن ستيفن أندرسون.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أهمية دور برنامج الغذاء العالمي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي.. لافتا إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يُعد الأسواء على مستوى العالم.

وجدد الوزير شرف التأكيد على استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم بما يسهل عمل ومهام البرنامج في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وأوضح أن ما يشهده اليمن من تدهور في الوضع الإنساني وسوء التغذية وانتشار الأوبئة يقف خلفها العدوان واستخدامه كافة أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، وإنتهاكه لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والقيم الإنسانية والقانون الإنساني الدولي .

من جانبه أكد ممثل برنامج الغذاء حرص المكتب في صنعاء على بذل كافة الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين .. معرباً عن تقديره للتسهيلات التي تقدم في سبيل تيسير مهام البرنامج.

سبأ
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