L'aviation frappe Sa'ada par 14 raids aériens [02/أغسطس/2017]





SA'ADA, 02 Août.(SABA)- L'aviation de l'agression saoudo-américaine a mené ce mercredi 14 raids aériens contre de différentes zones dans la province de Sa'ada.



Une source locale a indiqué à SABA que les chasseurs de l'agression avaient lancé trois frappes aériennes sur le district de Ketaf et deux autres contre la région de Medhab au district d'Al-Safra.



La même source a ajouté que les chasses de guerre avaient également lancé huit autres raids aériens contre des zones différentes dans le district d'Al-Dhaher et un autre sur le Mont d'Al-Wash à l'est du district de Baqem.



