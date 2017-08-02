وزيرا الزراعة والدولة لشئون الحوار يتفقدان سدي مختان والمصيبيح بسعوان (مصحح) [02/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



تفقد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن ووزير الدولة لشئون الحوار والمصالحة الوطنية احمد القنع، اليوم سدي مختان والمصيبيح بسعوان في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.



واطلعا الوزيران على مستوى منسوب المياه في السدين جرءا الأمطار والسيول التي من الله تعالى بها على البلاد، حيث استمعا من المختصين وعدد من المزارعين من أبناء المنطقة الى شرح حول أهمية السدين ودورهما في تغذية مخزون المياه الجوفية والاستفادة منهما في ري المحاصيل الزراعية وخاصة أشجار العنب والفواكة الأخرى .



وحثا المزارعين على الاستفادة من مياه الأمطار للموسم الزراعي الحالي في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين مستواهم المعيشي..مؤكدين أهمية الحفاظ على السدين من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والترميم.



وأشار غازي والقنع الى الأهمية الإستراتيجية للسدود وجدواها الاقتصادية من حيث الاستفادة المباشرة للأراضي الزراعية وكذا الآبار السطحية والجوفية التي تعرضت مياهها للاستنزاف الجائر وغير المنظم .



رافقهما خلال الزيارة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير وعدد من المسئولين .



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