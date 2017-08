Meurtre et blessure des mercenaires à Al-Jawf [02/أغسطس/2017]







AL-JAWF, 02 Août.(SABA) – L'armée et les comités populaires ont effectué ce mercredi une attaque contre des sites militaires des mercenaires au district d'Al-Masloub situé dans la province d'Al-Jawf.







Une source militaire a affirmé à SABA que des unités de l'armée et des forces populaires avaient attaqué le camp Al-Sallan des mercenaires à Al- Masloub, et en les infligeant un certain nombre de morts et des blessés







