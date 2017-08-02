ضبط مجموعة من المرتزقة متورطة بتزويد العدوان بالإحداثيات [02/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية من ضبط مجموعة من مرتزقة العدوان وعناصر العمالة والارتهان الإجرامية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط المدعو جابر حدادي أحد العناصر الخطيرة الذي عمل منذ بداية العدوان في مهام التخابر مع العدو وتزويده بإحداثيات للمنشآت المدنية ومنازل المواطنين ومواقع عسكرية في الجبهات.



وأشار المصدر إلى أن المدعو جابر إعترف بعدد من المواقع والمنشآت التي رصدها وأرسل إحداثياتها لطيران العدوان ما تسبب في قصفها وإيقاع العديد من الضحايا المدنيين، أبرزها مستشفى عبس التابع لمنظمة أطباء بلاحدود والذي قصفه طيران العدوان منتصف العام الماضي وأستشهد عشرات من المرضى والأطباء والعاملين فيه.



وذكر المصدر أن المرتزق جابر أعترف أيضا بأنه عرض على العدوان توزيع شرائح لرصد الإحداثيات في كل مناطق الجمهورية مقابل حفنة من المال.



ولفت المصدر أن ضبط هذا المجرم جاء بعد عمليات من التحري شملت عدداً من العناصر الإجرامية التابعة للعدوان تم ضبطها وإحالتها للجهات المختصة.



وأكد المصدر على أهمية هذا الإنجاز الأمني في سد ثغرة كانت تخدم العدو في الجبهات الحدودية.



سبأ