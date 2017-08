Bombardement d'artillerie contre des rassemblements des mercenaires à Lahjj [02/أغسطس/2017]

LAHJJ, 02 Aout.(SABA)- L'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé ce mercredi des rassemblements des mercenaires de l'agression au district de Kahboub dans la province de Lahjj.



Une source militaire a déclaré à SABA que l'armée et les forces populaires avaient visé les mercenaires et leurs véhicules dans la colline Rouge entraînant des pertes directes dans leurs ranges.





