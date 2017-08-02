ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 08:42:37م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ
وجه الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، حكومة الإنقاذ الوطني بالعمل وفق آليات موحدة في عدة مسارات لإفشال مؤامرات العدوان والإنتصار عليه.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية طالت 15 مواطنا فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة نابلس .
النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاج أوبك
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية أدت لانخفاض سعر برميل الخام الأمريكي إلى دون 50 دولارا بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت ضغوط بسبب استمرار ارتفاع إمدادات أوبك.
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
آخر الأخبار:
فريق العامرية رداع يتصدر المجموعة الثانية في بطولة كأس الشهداء بذمار
إستهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ميدي
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في نجران وجيزان وعسير
تكريم مدير الأحوال المدنية بمديرية بيت الفقيه بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
فريق العامرية رداع يتصدر المجموعة الثانية في بطولة كأس الشهداء بذمار
[02/أغسطس/2017] ذمار - سبأ :

فاز فريق العامرية من رداع على فريق ال جي "البيت الحديث" من أمانة العاصمة بأربعة أهدف لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ في ختام لقاءات الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية في البطولة الكروية الأولى لفرق النخبة على كأس الشهداء بذمار.

بهذا الفوز إنفرد فريق العامرية بصدارة المجموعة الثانية وخطف أولى بطاقات العبور للدور ربع النهائي من البطولة، تاركا البطاقة الثانية بين الثنائي ال جي وهلال دمت اللذان يمتلكان ثلاث نقاط من مباراتين.

وتتواصل البطولة غدا بإقامة القمة الكروية بين فريقي السكنية والفقيد الشاهري من إب في لقاء يحسم صدارة المجموعة الثالثة ويحدد الفريق المتأهل للدور ربع النهائي.


سبأ
  المزيد من (رياضة)
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
نيمار يبلغ برشلونة برحيله
صلاح يضع بصمته في ثلاثية ليفربول بمرمى بايرن
فوز فاروق إب على عرفان الأمانة بخمسة أهداف في بطولة الشهداء بذمار
غداً تمرين مشترك للمنتخب الوطني والمشاركين في الملتقى الصيفي لوحدة صنعاء
إتحاد كرة القدم يعلن قوام الجهازين الفني والإداري لمنتخب الناشئين
إشبيلية الأسباني لكرة القدم يستعيد لاعبه نافاس من مانشستر سيتي الإنجليزي
فريق الحمراء يتأهل لربع نهائي بطولة الشهداء لفرق النخبة بذمار
يوفنتوس يفوز على مواطنه روما بركلات الترجيح ضمن كأس الأبطال الدولية
فوز لايوفيتش وهزيمة يوجني في بطولة كيتسبويل للتنس
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بغارتين منزل بمنطقة الكدح بالحديدة
[02/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على محافظة صعدة
[02/أغسطس/2017]
شهداء وجرحى بنيران المرتزقة وحرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية
[02/أغسطس/2017]
مكتب حقوق الإنسان بالجوف يدين جريمة مرتزقة العدوان بحق أسرة آل الحايك
[01/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
[01/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by