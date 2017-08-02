فريق العامرية رداع يتصدر المجموعة الثانية في بطولة كأس الشهداء بذمار [02/أغسطس/2017] ذمار - سبأ :



فاز فريق العامرية من رداع على فريق ال جي "البيت الحديث" من أمانة العاصمة بأربعة أهدف لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ في ختام لقاءات الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية في البطولة الكروية الأولى لفرق النخبة على كأس الشهداء بذمار.



بهذا الفوز إنفرد فريق العامرية بصدارة المجموعة الثانية وخطف أولى بطاقات العبور للدور ربع النهائي من البطولة، تاركا البطاقة الثانية بين الثنائي ال جي وهلال دمت اللذان يمتلكان ثلاث نقاط من مباراتين.



وتتواصل البطولة غدا بإقامة القمة الكروية بين فريقي السكنية والفقيد الشاهري من إب في لقاء يحسم صدارة المجموعة الثالثة ويحدد الفريق المتأهل للدور ربع النهائي.





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