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المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
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المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
[02/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.

وخاض لاعبو المنتخب الوطني مباراة استعراضية لمدة ربع ساعة مع براعم كرة القدم المشاركين في الملتقى بحضور أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وخلال الزيارة، أشاد جمعان بمبادرة المنتخب الوطني الأول في زيارة الملتقى ومشاركته لاعبو مختلف الفئات العمرية تمارينهم، مؤكداً أن ذلك يمثل حافزاً للنشء على صقل مهاراتهم الكروية وتنميتها.

وأعرب عن أمله وتطلعات الجماهير اليمنية في يقدم المنتخب الوطني مستوى أفضل خلال مهمته القادمة بغية التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه سيما وأن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن المنتخب أمام تحد كبير لرفع علم اليمن عاليا في المحافل الرياضية الدولية.

واستعرض جمعان التحديثات الأخيرة في منشآت ومرافق نادي الوحدة ما أسهم بالتوسع في ممارسة الألعاب الرياضية مع وجود كفاءات إدارية وفنية من أبناء النادي لصقل قدرات ومهارات منتسبيه في مختلف الالعاب ولمختلف الفئات العمرية.

وأعلن رئيس نادي الوحدة تكفله بتزويد النادي بمادة الديزل لإضاءة ملعبه ثلاثة أيام في الأسبوع بهدف إقامة تمارين ليلة للمنتخب الوطني ضمن برنامج معسكره الحالي بالعاصمة صنعاء.

واستمع جمعان إلى بعض الصعاب التي تواجه المنتخب الوطني، ووعد بالمساهمة في حلها ودعم مسيرة المنتخب.

من جهته نوه إداري المنتخب الأول لكرة القدم عبدالرقيب العديني بمبادرة جمعان في استضافة ملعب وحدة صنعاء للتدريبات الليلية للمنتخب، مؤكدا أن ذلك سيساعد على تحقيق أهداف برنامج الإعداد خصوصاً وأن المباراة القادمة ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا ليلاً.

حضر التمرين المشترك عضو مجلس إدارة الإتحاد العام لكرة القدم أحمد الشرفي المشرف العام على المنتخب الوطني الأول.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول يخوض حالياً معسكرا إعدادياً بالعاصمة صنعاء استعداد لمواجهته المقبلة مع مستضيفه منتخب الفلبين في الخامس من سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني للمجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين خلف نظيره الفلبيني المتصدر بست نقاط، يليهما منتخب النيبال ثالثا بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب طاجيكستان ترتيب فرق المجموعة بدون نقاط.
سبأ
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