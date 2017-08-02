إستهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في نجران وجيزان وعسير [02/أغسطس/2017] نجران - سبأ:

إستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في عدد من المواقع بنجران وجيزان وعسير .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان في ذورعين قبالة منفذ الخضراء، كما تم إستهداف تجمع آليات الجيش السعودي في رقابة الحمر بنجران.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع نشمة، كما إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الهنجر وموقع الشبكة في منفذ علب بعسير .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على الربوعة في عسير، كما شن أربع غارات على وادي جارة وغارتين على جبل الدود في جيزان.

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