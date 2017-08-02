محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم مدير الأحوال المدنية بمديرية بيت الفقيه بالحديدة الحديدة - سبأ:



كرمت السلطة المحلية بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة مدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدنى بالمديرية العقيد عبداللطيف محمد القيري لجهوده في تطوير العمل وتحسين أداء الفرع.



وأشاد مدير عام المديرية حسين سهل زين بجهود القيري في إستمرار وتحسين العمل في الفرع رغم الصعوبات وإستهداف العدوان لمبنى الفرع.



فيما أكد مدير فرع الأحوال المدنية أن هذا التكريم يعد تكريم لكافة العاملين في الفرع .. منوها بجهود العاملين في تقديم الخدمات للمواطنين.



وأوضح أن الفرع أصدر خلال النصف الأول من العام الجاري 878 بطاقة شخصية و80 بطاقة عائلية و420 شهادة ميلاد .

سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ