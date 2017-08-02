ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 08:42:37م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ
وجه الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، حكومة الإنقاذ الوطني بالعمل وفق آليات موحدة في عدة مسارات لإفشال مؤامرات العدوان والإنتصار عليه.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية طالت 15 مواطنا فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة نابلس .
النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاج أوبك
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية أدت لانخفاض سعر برميل الخام الأمريكي إلى دون 50 دولارا بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت ضغوط بسبب استمرار ارتفاع إمدادات أوبك.
المنتخب الوطني يزور ملتقى وحدة صنعاء ويجري تمريناً مشتركاً مع منتسبيه
زار لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازيه الفني والإداري، اليوم، الملتقى الصيفي الثاني للفئات العمرية بنادي وحدة صنعاء وشاركوا منتسبي الملتقى تمارينهم بهدف تشجيع مواهبهم في اللعبة.
آخر الأخبار:
فريق العامرية رداع يتصدر المجموعة الثانية في بطولة كأس الشهداء بذمار
إستهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ميدي
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في نجران وجيزان وعسير
تكريم مدير الأحوال المدنية بمديرية بيت الفقيه بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير التعليم الفني يتفقد الإمتحانات بالمعهد التقني بمديرية السدة بإب
[02/أغسطس/2017] إب - سبأ:
تفقد وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب اليوم سير الإمتحانات النهائية لطلاب وطالبات المعهد التقني الصناعي بمديرية السدة بمحافظة إب.

واستمع الوزير النقيب ومعه مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة محمد الجعشني إلى شرح من مدير المعهد المهندس محمد الحجري ورئيس المركز الإمتحاني بالمعهد حول سير العملية الإمتحانية لهذا العام والتي تسير وفق الخطة واللوائح التنظيمية الوزارية.

وحث وزير التعليم الفني الطلاب والطالبات على مزيد من الإجتهاد لتحقيق مراتب متقدمة .. داعيا القائمين على الإمتحانات تذليل الصعوبات وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب بما يمكنهم من أداء الإمتحانات .

واطلع وزير التعليم الفني على تجهيزات قسمي اللحام والكهرباء .. ووجه بإستكمالها وتوفير بقية الأجهزة والمعدات والأدوات الخاصة بهما.

كما وجه بتشغيل قسمي اللحام والكهرباء واعتماد قسم مساحة وبناء وقسم حاسوب تقني  ومعمل حاسوب متكامل بالمعهد والعمل على توفير التجهيزات اللازمة .

وأشاد الوزير النقيب بجهود إدارة المعهد التقني الصناعي بالسدة والسلطة المحلية وإهتمامها بالتعليم الفني والتقني والصناعي.

إلى ذلك كرم وزير التعلمي الفني مدير عام مديرية السدة أكرم الصيادي لجهوده في تذليل الصعوبات التي تعترض التعليم الفني والتدريب المهني بالمديرية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
إستهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في ميدي
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في نجران وجيزان وعسير
تكريم مدير الأحوال المدنية بمديرية بيت الفقيه بالحديدة
ندوة بكلية التربية في زبيد حول تمكين المجتمع نحو عمل تنموي
طيران العدوان يستهدف بغارتين منزل بمنطقة الكدح بالحديدة
وزير الزراعة ووزير الدولة يتفقدان سدي مختان والمصيبيح بسعوان
طيران العدوان يشن 14 غارة على محافظة صعدة
لقاء بين النيابة العامة ووزارة الداخلية لمناقشة القضايا الأمنية
وكيل محافظة حجة يدشن الامتحانات النهائية لعدد من الاقسام التخصصية بكلية المستقبل للعلوم الطبية والتقنية
مجلس الوزراء يستعرض الأوضاع في الجبهات ويناقش مستجدات الوضع المالي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بغارتين منزل بمنطقة الكدح بالحديدة
[02/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على محافظة صعدة
[02/أغسطس/2017]
شهداء وجرحى بنيران المرتزقة وحرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية
[02/أغسطس/2017]
مكتب حقوق الإنسان بالجوف يدين جريمة مرتزقة العدوان بحق أسرة آل الحايك
[01/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
[01/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by