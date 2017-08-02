وزير التعليم الفني يتفقد الإمتحانات بالمعهد التقني بمديرية السدة بإب [02/أغسطس/2017] إب - سبأ:

تفقد وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب اليوم سير الإمتحانات النهائية لطلاب وطالبات المعهد التقني الصناعي بمديرية السدة بمحافظة إب.



واستمع الوزير النقيب ومعه مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة محمد الجعشني إلى شرح من مدير المعهد المهندس محمد الحجري ورئيس المركز الإمتحاني بالمعهد حول سير العملية الإمتحانية لهذا العام والتي تسير وفق الخطة واللوائح التنظيمية الوزارية.



وحث وزير التعليم الفني الطلاب والطالبات على مزيد من الإجتهاد لتحقيق مراتب متقدمة .. داعيا القائمين على الإمتحانات تذليل الصعوبات وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب بما يمكنهم من أداء الإمتحانات .



واطلع وزير التعليم الفني على تجهيزات قسمي اللحام والكهرباء .. ووجه بإستكمالها وتوفير بقية الأجهزة والمعدات والأدوات الخاصة بهما.



كما وجه بتشغيل قسمي اللحام والكهرباء واعتماد قسم مساحة وبناء وقسم حاسوب تقني ومعمل حاسوب متكامل بالمعهد والعمل على توفير التجهيزات اللازمة .



وأشاد الوزير النقيب بجهود إدارة المعهد التقني الصناعي بالسدة والسلطة المحلية وإهتمامها بالتعليم الفني والتقني والصناعي.



إلى ذلك كرم وزير التعلمي الفني مدير عام مديرية السدة أكرم الصيادي لجهوده في تذليل الصعوبات التي تعترض التعليم الفني والتدريب المهني بالمديرية.

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