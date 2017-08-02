محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بكلية التربية في زبيد حول تمكين المجتمع نحو عمل تنموي الحديدة - سبأ:



عقدت بكلية التربية بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة ندوة بعنوان "المجتمع..نحو عمل تنموي فاعل".



هدفت الندوة التي نظمتها مؤسسة بنيان التنموية، إلى تعريف المشاركين من الصيادين والمزارعين وأصحاب المهن الحرفية، بكيفية تمكين المجتمع من القيام بدوره في التنمية، وكذا النهج الذي تتبناه المؤسسة في عملها التنموي.



وفي الندوة التي حضرها وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم والوكيل عبدالرحمن الجماعي ورئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة محمد سليمان حليصي، استعرض مدير مؤسسة بنيان إبراهيم الوريث دور المؤسسة في مجال التنمية وإهتمامها في تمكين المجتمع في هذا الجانب.



وقدمت خلال الندوة عدد من أوراق العمل من قبل المتخصصين في المجال الإقتصادي، حول أساسيات العمل التنموي وكيفية تعزيزه وإنجاح المبادرات الشبابية، إضافة إلى إستعراض عدد من التجارب الناجحة في مجال التنمية.



وتناول المشاركون في الندوة الجوانب التي تعزز من دور المجتمع في العمل التنموي والإقتصادي والتمكين المجتمعي وكيفية تجاوز الصعوبات التي تواجه المشاريع التنموية الصغيرة والمساهمة في إنجاح المبادرات الشبابية من خلال التخطيط وتحليل المشكلات ووضع الحلول.

سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ