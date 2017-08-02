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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 06:59:01م
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وزير الزراعة ووزير الدولة يتفقدان سدي مختان والمصيبيح بسعوان
[02/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن ومعه وزير الدولة لشئون الحوار والمصالحة الوطنية احمد القنع، اليوم سدي مختان والمصيبيح بسعوان بأمانة العاصمة .

واطلعا الوزيران على مستوى منسوب المياه في السدين جرءا الأمطار والسيول التي من الله تعالى بها على البلاد ، حيث استمعا من المختصين وعدد من المزارعين من أبناء المنطقة الى شرح حول أهمية السدين ودورهما في تغذية مخزون المياه الجوفية والاستفادة منهما في ري المحاصيل الزراعية المختلفة وخاصة أشجار العنب والفواكه الأخرى .

وحثا المزارعين على الاستفادة من مياه الأمطار للموسم الزراعي الحالي وبما يساعدهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين مستواهم المعيشي.. ودعا الى الاستمرار في الحفاظ على السدين من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والترميم .

وأشار غازي والقنع الى الأهمية الإستراتيجية لإنشاء السدود وجدواها الاقتصادية من حيث الاستفادة المباشرة للأراضي الزراعية وكذا الآبار السطحية والجوفية التي تعرضت مياهها للاستنزاف الجائر وغير المنظم .

رافقهم خلال الزيارة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير وعدد من المسئولين .

سبأ
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