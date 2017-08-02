عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 23 شخصا جراء فيضانات عارمة تشهدها المناطق الشمالية الشرقية بتايلاند بانكوك ـ سبأ :

قتل نحو 23 شخصا في أسوأ فيضانات تشهدها تايلاند منذ سنوات طويلة، وتضرر أكثر من مليون شخص جراء الأمطار التي تهطل على المناطق الشمالية الشرقية للبلاد منذ نحو شهر.



وذكرت وزارة الكوارث التايلاندية، في بيان اليوم، أن الأمطار الغزيرة التي تهطل على المناطق القروية شمال شرقي البلاد منذ يوليو الماضي وتسببت في وقوع فيضانات كبيرة، أدت إلى مقتل 23 شخصا وتوقف حركة الملاحة الجوية وقطارات السكك الحديدية، وإتلاف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، وأضرت بالبنى التحتية.



وتشير التقديرات الأولية إلى تضرر أكثر من مليون شخص يعيشون في 35 محافظة من هذه الفيضانات، وأن عشر محافظات لا تزال تواجه أوضاعا صعبة جراء استمرار هطول الأمطار.





وكانت المناطق الجنوبية في تايلاند قد شهدت خلال شهر يناير الماضي أمطارا غزيرة أودت بحياة 30 شخصا، ودمرت البنى التحتية فيها.

سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ