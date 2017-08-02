محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بين النيابة العامة ووزارة الداخلية لمناقشة القضايا الأمنية صنعاء - سبأ:

عقد بمكتب النائب العام اليوم اللقاء الأول بين رؤساء النيابات بأمانة العاصمة والقيادات الأمنية المعنية بضبط الجريمة وحراسة المنشآت والسجون.



وأشاد النائب العام عبدالعزيز البغدادي في اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن الجنائي اللواء الركن رزق الجوفي والقيادات الأمنية، بصمود ودور رجال الأمن والعدالة في سبيل الدفاع عن الوطن منذ بداية العدوان .



وقال " إن رجال الشرطة والعدالة تمكنوا من السيطرة على الجريمة وحل كثير من القضايا الجنائية، عكس ولاءهم وتفانيهم في أداء الواجبات المناطة بهم ".



فيما أكد اللواء الجوفي أهمية هذا اللقاء لمناقشة القضايا التي تعزز من العلاقة بين مأموري الضبط ورجال الضبط القضائي لتلافي أي أخطاء قد تحدث .. وقال " إن رجال الأمن تقع عليهم مسؤولية التحريات وضبط الجريمة وتقديم الجناة إلى أجهزة العدالة ثم تحمل تبعات نتائج الأحكام والمتمثلة في أماكن الإحتجاز والسجون ومتطلباتها ".



وتطرق اللقاء إلى المواضيع التي تسهم في تعزيز جوانب التنسيق بين رجال الشرطة وأعضاء النيابات وكذا قضايا السجون، وتقديم الملاحظات من قبل عدد من رؤساء النيابات والقيادات الأمنية ووضع الحلول اللازمة.

سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ