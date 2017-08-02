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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 06:59:01م
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وكيل محافظة حجة يدشن الامتحانات النهائية لعدد من الاقسام التخصصية بكلية المستقبل للعلوم الطبية والتقنية
[02/أغسطس/2017]
حجة - سبأ:
دشن وكيل محافظة حجة اسماعيل المهيم اليوم بكلية المستقبل للعلوم الطبية والتقنية الامتحانات النهائيه للفصل الثاني لأقسام "صيدله- مختبرات-اسنان-مساعدي اطباء-تمريض-قباله، المستوى الاول".

وخلال التدشين اشاد المهيم بمخرجات كلية المستقبل للعلوم الطبية والتقنية و التي أسهمت في تلبية احتياجات السوق المحلية من الكوادر الطبية المؤهلة باعتبارها أول كلية خاصة تهتم بتأهيل أبناء محافظة حجة في مجالي العلوم الطبية والتقنية .

وأشار الى ضرورة التنسيق الفاعل والمثمر بين مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وكلية المستقبل للارتقاء بمستوى التعليم الخاص خاصة في المجالين الطبي والتقني .

ولفت إلى أن محافظة حجة من المحافظات المنكوبة جراء ما تسبب به العدوان السعودي الأمريكي من تدمير ممنهج لمختلف مقدراتها بما في ذلك المنشآت التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني .


من جانبهم استعرض رئيس مجلس الادارة الدكتور جميل عنتر و عميد الكلية عزمي عنتر الاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل توفير الاجواء الملائمة للطلاب لكي يتمكنوا من تأدية امتحاناتهم بكل يسر .

ونوها بما ستشهده الكلية من ادخال برامج وافتتاح اقسام جديدة تسهم مستقبلا في الارتقاء بالعملية التعليمية داخل المحافظة.

رافق وكيل المحافظة عدد من مسئولي مكتب التعليم الفني ومدراء عموم المكاتب التنفيذية

سبأ
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