سامسونغ تحافظ على صدارتها من حيث الحصة السوقية في السوق العالمي سول ـ سبأ:

سجلت الحصة السوقية لشركة سامسونغ للإلكترونيات 22.1بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري لتتصدر السوق العالمي للهواتف الذكية للربع الثاني على التوالي.



وطبقا لشركة “إستراتيجي أناليتكس(Strategy Analytics)” الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق، اليوم الأربعاء، بلغ حجم شحنات الهواتف الذكية لشركة سامسونغ للإلكترونيات 79.5 مليون وحدة في الربع الثاني من هذا العام بزيادة قدرها 2في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي لتمثل حصتها 22.1في المائة بتراجع قدره 0.6 نقطة مئوية.



وقالت “إستراتيجي أناليتكس” إن سامسونغ تشهد انتعاشا مستمرا في الحصة السوقية بعد حدوث مشاكل انفجار البطارية لجهاز “جالاكسي نوت 7” في العام الماضي، مضيفة أن ذلك يرجع إلى الطلب الكبير على سلسلة هواتف “جالاكسي إس 8”.



وبلغ عدد شحنات الهواتف الذكية لشركة أبل 41 مليون وحدة في الربع الثاني من هذا العام، فيما سجلت حصتها السوقية 11.4بالمائة في العالم لتحافظ على ترتيبها الثاني.

سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ