محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الوزراء يستعرض الأوضاع في الجبهات ويناقش مستجدات الوضع المالي صنعاء - سبأ:

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.



واستعرض المجلس الأوضاع في جبهات مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته ومستجداتها في ظل الإنتصارات المتتالية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود.



واستمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع عن أوضاع الجبهات ومستوى الجاهزية والمعنويات العالية للجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل وهم يواجهون المعتدين وأذنابهم .. منوها بالبطولات التي يجترحها الأبطال دفاعا عن الوطن وسيادة وكرامة وعزة أبنائه .



وأكد أن آلة العدوان العسكرية لم تزد الأبطال إلا عنفوانا في المواجهة والصد بل واقتحام الكثير من المواقع الإستراتيجية ومعسكرات حيوية للمعتدي السعودي.



وثمن المجلس عالياً ما يسطروه الأبطال من انتصارات نوعية رغم ما يمتلكه العدوان من إمكانيات حربية ولوجستية .. مؤكداً أن الضربات الموجعة للقوة الصاروخية في العمق السعودي وانجازات الأبطال هي محل فخر واعتزاز ليس من قبل الشعب اليمني بل وكافة الشعوب وقواه الحرة في العالم التي ترى في دفاع اليمنيين عن وطنهم في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها العدوان، دفاعا عن كرامة الإنسانية في مواجهة الإستكبار وباطله.



وجدد المجلس التأكيد على أن حكومة الإنقاذ لن تدخر جهدا من أجل توفير المقومات الضرورية المعززة لصمود الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.



وناقش المجلس العرض التقديمي لجمعية البنوك اليمنية حول مستجدات الوضع المالي في بلادنا.



وشخص العرض الوضع المالي والمصرفي بمختلف جوانبه، والتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة بسبب التداعيات الإقتصادية التي يواجهها الوطن بسبب العدوان السعودي الأمريكي المستمر منذ سنتين وأربعة أشهر وحربه الإقتصادية على الشعب اليمني وحصاره البري والجوي والبحري .. مشيرا إلى الدور الحيوي الذي اضطلع به القطاع المصرفي خلال العقديين الماضيين ومساهمته المؤثرة في إطار الدورة المالية وبالتالي إستقرار الوضع المالي والنقدي.



وتضمن العرض مجموعة من المقترحات التي من شأنها تعزيز دور القطاع المصرفي واضطلاعه بمهامه في إستقرار السوق المالية على النحو المطلوب وبالتالي خدمة الحكومة في جهودها في المجالين المالي والنقدي.



وأقر المجلس على ضوء مناقشته للتقرير بحضور المختصين في جميع البنوك، إحالة العرض إلى المجلس الإقتصادي الأعلى لمناقشته بصورة مستفيضة ومعمقة بمشاركة ممثلين عن قطاعي البنوك والصيارفة، للخروج برؤية موحدة تساعد كافة الأطراف على مواصلة أدوارها في خدمة الإقتصاد الوطني بالإرتكاز على قاعدة توزيع المخاطر بما يعزز من الصمود الوطني في مواجهة العدوان والحد من تداعيات الحصار والحرب الإقتصادية التي يسعى المعتدين عبرها إلى تحقيق أهدافهم التدميرية بحق اليمن الأرض والإنسان والتي عجزوا عن تحقيقها عبر عدوانهم العسكري وحربهم المفروضة على الشعب اليمني.



وناقش المجلس مذكرة وزيري الإدارة المحلية والمالية بشأن الموازنات التشغيلية الحتمية لديوان عام وزارة الادارة المحلية ووحدات السلطة المحلية، والمؤكدة على أهمية توفير المقومات الأساسية اللازمة لقيام السلطة المحلية في عواصم المحافظات والمديريات بأداء مهامها الوطنية وفي المقدمة تعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي، والمساهمة في إسناد الجهود التي تبذلها السلطة المركزية للحد من التداعيات المالية والإنسانية للعدوان والحصار.



وأقر المجلس على ضوء مناقشته للمذكرة الموازنات التشغيلية لتلك الوحدات .. مؤكدا على وزارة المالية والبنك المركزي سرعة إستكمال وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.



وجدد المجلس التزامه بالعمل على كل ما من شأنه إسناد السلطة المحلية للقيام بواجباتها الوطنية والإجتماعية وتأكيد قوة تأثيرها في المساهمة لمواجهة التحديات الراهنة الناجمة عن العدوان وحصاره وحربه الخاسرة، بما في ذلك دورها في تكريس الإستقرار الإجتماعي وكذلك حشد الإيرادات القانونية من مختلف المصادر المتاحة .



وأعرب عن ثقته بالروح الوطنية الجامعة التي تسود أعضاء السلطة المحلية في هذه المرحلة التاريخية الفارقة وإدراكهم الواعي للمرامي الخبيثة المعلنة وغير المعلنة للعدوان تجاه وطنهم وشعبهم.

سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ