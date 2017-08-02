عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أستراليا تطلق سراح أحد الموقوفين في قضية مخطط تفجير طائرة سيدني ـ سبأ:

أطلقت الشرطة الأسترالية اليوم سراح رجل من بين أربعة كان قد تم إلقاء القبض عليهم على خلفية مخطط إرهابي مزعوم لإسقاط طائرة في أستراليا باستخدام عبوة ناسفة.



وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان: إنه تم إطلاق سراح الرجل 50/عاما/ في وقت متأخر أمس الثلاثاء.



ولا يزال ثلاثة رجال محتجزين بموجب صلاحيات خاصة تسمح للشرطة باحتجازهم لمدة تصل إلى أسبوع.



وقال بيان الشرطة: إن "هذا التحقيق مازال مستمرًا وسيتم تقديم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".



وتم القبض على الرجال الأربعة خلال مداهمات لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء سيدني في وقت متأخر من يوم السبت.

سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ