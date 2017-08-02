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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:49م
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  رياضة
نيمار يبلغ برشلونة برحيله
[02/أغسطس/2017]
مدريد ـ سبأ:
 اقترب انتقال نيمار القياسي مقابل 222 مليون يورو (263 مليون دولار) إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خطوة أخرى اليوم الأربعاء عندما قال برشلونة إن اللاعب أبلغه بنيته الرحيل.

وقال برشلونة في بيان "أبلغ نيمار برفقة والده ووكيل أعماله برشلونة هذا الصباح بقراره ترك النادي خلال اجتماع عقد في مقر النادي".

وأضاف "أحال النادي الأمر إلى الشرط الجزائي في عقده الحالي الذي يبلغ في أول يوليو 222 مليون يورو".

وذكر راديو قطالونيا أن نيمار (25 عاما) حضر إلى ملعب تدريب الفريق اليوم ليبلغ زملاءه بأنه سينتقل إلى باريس ، وقالت الإذاعة إن المهاجم البرازيلي ترك ملعب المران بعد دقائق وأكد النادي عبر تويتر أنه حصل على إذن من أجل عدم المشاركة في المران.

سبأ
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