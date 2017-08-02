[02/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء علي الكحلاني، الصعوبات التي تواجه سير العمل بمستشفى القدس والسبل الكفيلة بمعالجتها.
واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير عام المستشفى الدكتور علي الشامي ونائبه الدكتور خالد الجرموزي، سير العمل بالمستشفى والمعالجات الكفيلة بتعزيز مستوى الأداء.
وأكد الإجتماع أهمية دعم المستشفى في إستكمال التجهيزات حسب الخطة وإعادة النظر في المصروفات التشغيلية .. مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقدمه المستشفى رغم الضغط عليه جراء استقباله أعداد كبيرة من المرضى تفوق قدرته الاستيعابية.
كما أكد الإجتماع ضرورة عمل مصفوفة بإحتياحات المستشفى .. مثمنا جهود قيادة المستشفى والكادر الطبي والفني وحرصهم على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
سبأ