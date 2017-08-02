اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض أسعار الذهب مع استقرار الدولار نيويورك ـ سبأ:

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم مع استقرار سعر الدولار.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة /0.2/ في المائة إلى 1265.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 14 يونيو في الجلسة السابقة عند 1273.97 دولار.



وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة /0.6/ في المائة إلى 1272.30 دولار للأوقية (الأونصة).



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة /0.6/ في المائة إلى 16.60 دولار للأوقية، ولامست الفضة أعلى مستوياتها منذ 29 يونيو في وقت سابق من الجلسة.



وتراجع كل من البلاتين بنسبة /0.1/ في المائة إلى 942.90 دولار للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع في وقت سابق اليوم، بينما انخفض البلاديوم بنسبة /0.3/ في المائة إلى 889.60 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 يونيو في الجلسة السابقة.

سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ