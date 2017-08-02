محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الزراعة تواصل تنفيذ حملة مكافحة حشرة الجدمي بمحافظة ذمار ذمار - سبأ:

تتواصل اعمال تنفيذ الحملة الخاصة بمكافحة الجدمي بمحافظة ذمار التي تنفذها الادارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة والري .



تهدف الحملة التي تنفذ بواسطة عدد من الفرق الفنية من وزارة الزراعة وفنيين من مكتب الزراعة بالمحافظة الى مكافحة حشرة دودة الجيش الافريقي (الجدمي) والسيطرة عليها كونها تؤثر على محاصيل الذرة وتؤدي الى تراجع الانتاجية الزراعية ، وتستهدف الحملة تنفيذ اعمال مكافحة ورش للحشرة في مديريات جبل الشرق والمنار وريمة وعتمة .



وأوضح مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة المهندس عبدالله السياني لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ أن تدشين الحملة جاء بعد تلقي الوزارة بلاغات من قبل المزارعين ومكتب الزراعة بمحافظة ذمار بوجود حشرة دودة الجيش الإفريقية في بعض الحقول الزراعية تسببت في تلف محاصيلهم الزراعية.. مبينا أن الحملة ستسمر حتى القضاء على هذه الحشرية الضارة.



ودعا السياني المزارعين وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية إلى التعاون مع الفرق الميدانية للحملة وتسهيل عملها وتنقلها وتذليل الصعوبات بما يمكنها من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة في المديريات المستهدفة.



يشار إلى أن خطورة الحشرة تكمن عند انتشارها بأعداد مهولة في بداية نمو النبات ويمكنها تغطية مساحات كبيرة خلال فترة قصيرة وقد يلجأ المزارعون الى اعادة زراعة محاصيلهم مرة أخرى نتيجة الاصابة الشديدة بالآفة والتي تسبب في خسائر اقتصادية فادحة ، كما ان الآفة تظهر بصورة وبائية كل 4-5 سنوات .



ويعد الجفاف أبرز العوامل المساعدة على تكاثر حشرة دودة الجيش الافريقي حيث تتكاثر الحشرة كل 20 يوم وتمر بعدة مراحل منها الفقس ثم اليرقات والدودة وتتطور الى حشرة مكتملة الجسم .



سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ