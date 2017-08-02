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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:49م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس النواب
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس النواب
[02/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.

وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن الإرتياح لما يقوم به المجلس من أعمال ومحاولات جادة للتواصل البناء مع برلمانات العالم وكشف حقيقة العدوان على اليمن وأبعاده وما حصل من تغيير سياسي حقيقي ونابع من الشرعية الدستورية والبرلمانية ومحاولة دول العدوان مصادرة حق الشعب اليمني في التحرر من الهيمنة والتبعية التي يراد فرضها بالقوة وترتكب دول العدوان المجازر البشعة بحق اليمنيين وتدمر بنيتهم التحتية ومقدراتهم منذ ثلاثة أعوام.

وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس مجلس النواب على المزيد من الأعمال الهادفة إلى كشف جرائم العدوان إقليميا ودوليا وتعزيز التواصل الخارجي مع العالم .. مشيدا بما حققه البرلمان في سبيل ذلك وما يقوم به من أعمال في دورات إنعقاده .

وتمنى الأخ صالح الصماد لرئيس وأعضاء مجلس النواب التوفيق والسداد في أعمالهم .. مثمنا عاليا تضحياتهم وصبرهم وثباتهم أمام التحديات ومغريات العدوان وإيثارهم الوطن والشعب على كل شيء منطلقين من إيمانهم القوي وعزيمتهم وواجبهم الوطني.

وعبر عن ثقته برئاسة البرلمان وأعضائه وكفاءتهم ونزاهة ووطنية هذه المؤسسة الأصيلة والسابق وجودها في الوعي الإجتماعي والثقافة اليمنية الديمقراطيات .. مؤكدا أن أي استهداف لهذه المؤسسة أو رموزها عمل مدان ولا يمكن القبول به.

فيما عبر رئيس مجلس النواب عن ثقته وأعضاء البرلمان بإنتصار اليمن في هذه المعركة التي يخسر من يظن أن الشعب اليمني بعد كل هذه التضحيات سيخسر أو يستسلم أو يتنازل عن قيمه الأصيلة والراسخة رسوخ الجبال.

وأطلع رئيس البرلمان رئيس المجلس السياسي الأعلى على برنامج عمل المجلس خلال الفترة القادمة وأولوياته التي تستوجبها المرحلة وإستمراره في التواصل الخارجي من أجل كسر الحصار السياسي الذي فرضه العدوان السعودي الأامريكي على البلاد تزامنا مع العدوان العسكري والحصار الجائر برا وبحرا وجوا في سابقة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل.

سبأ
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