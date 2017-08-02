[02/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
ناقش محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم مع نائب رئيس السياسات الاقتصادية برنامج الغذاء العالمي عارف حسين مستوى الأداء والنشاط الذي يقوم به البرنامج بالمحافظة.
وتطرق اللقاء الى أوجه المساعدات التي يقدمها البرنامج لمختلف الشرائح الاجتماعية بالمجال الغذائي والذي يستهدف الفئات الاشد احتياجا للغذاء والنازحين.
وأشاد المحافظ بجهود البرنامج وما يقوم به من دور فعال في التخفيف من حدة معاناة الفئات المستهدفة جراء النقص الحاد للماء والغذاء والداء جراء استمرار العدوان والحصار
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