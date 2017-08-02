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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:49م
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رئيس جامعة إب يلتقي منسق مبادرة تأهيل الشباب في التسويق الإلكتروني
[02/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
 ناقش رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب مع رئيس مؤسسه أنهار الشرق منسق مبادرة تأهيل وتوظيف الشباب في مجال التسويق الإلكتروني المستشار هشام عبد الملك درموش، المواضيع المتصلة بتدريب الشباب وطلاب الجامعة.

واستمع رئيس جامعة إب من المستشار درموش إلى شرح حول الرؤية المقدمة لتعزيز الشراكة والتنسيق بين المبادرة وجامعة إب بما يعود بالفائدة على شباب الجامعة وإكسابهم مهارات وخبرات في مجال التسويق الإلكتروني.

واستعرض اللقاء الإجراءات التي من شأنها إنشاء شراكة حقيقية تسهم في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل في مجال التسويق الالكتروني المتخصص.

وثمن الدكتور المنصوب مبادرة مؤسسة أنهار الشرق والخاصة بتنمية قدرات ومعارف الطلاب والشباب للإسهام في بناء وتنمية الوطن وتقدمه.

حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الفلاحي وعميد مركز ضمان الجودة في الجامعة الدكتور نعمان فيروز وعدد من القيادات الأكاديمية بالجامعة.

سبأ
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