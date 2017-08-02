[02/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
ناقش وكيل محافظة عمران أمين فراص اليوم مع ممثل منظمة رعاية الأطفال باليمن تامر كارلوس،خطة المنظمة للفترة القادمة المتضمنة أوجه الدعم لمجالات الصحة والمياه والحماية والتعليم.
وتطرق اللقاء الى آليات عمل المنظمة للفترة القادمة وبما يضمن تنفيذ برامجها وأنشطتها في خدمة احتياجات الأطفال الاساسية ومرتكزاتها في حياتهم وتنشئتهم اليومية.
وأكد اللقاء ضرورة اشراك الجهات المعنية في السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات المستهدفة والأجهزة الحكومية مع المنظمة بما يكفل تحقيق الغايات والأهداف المنشودة من اجل تحسين اوضاع الأطفال وتحسين مستوياتهم المعيشية والجوانب التعليمية والصحية والتغذية والمياه
سبأ