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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:49م
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  عربي ودولي
مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى
[02/أغسطس/2017]
القدس المحتلة ـ سبأ:
اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، اليوم، بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ الإسرائيلي، في استفزازٍ واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في المسجدِ الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، عبر /باب المغاربة/، وقد واجههم المرابطون بالهتافات والتكبير.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أحد حراس المسجد الأقصى، من دخول المسجد والالتحاق بعمله، وكانت سلطات الاحتلال منعت خلال الأيام الماضية عددا من الموظفين والعاملين في المسجد الأقصى من دخوله تحت تهديد الملاحقات والاعتقال.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين شنوا حملة شرسة لتدنيس الأقصى، في ذكرى ما يطلقون عليه “خراب الهيكل”، حيث اقتحم أكثر من 1200 مستوطن أمس الأقصى، فيما تستمر حملات التدنيس لليوم الثاني على التوالي.

سبأ
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