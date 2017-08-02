محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم العالي يدشن مؤتمر سبأ العلمي الأول لطب الأسنان بصنعاء صنعاء - سبأ:

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم بصنعاء مؤتمر سبأ العلمي لطب الأسنان الذي تنظمه في يومين جامعة سبأ بمشاركة نخبة من أخصائيي طب الأسنان بالجامعات الحكومية والأهلية.



وفي التدشين أشاد وزير التعليم العالي بهذه المبادرة العلمية لجامعة سبأ في إعداد وتنظيم هذا المؤتمر والفعاليات المصاحبة له في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الجائر واستهدافه للمنشآت التعليمية والجامعية.



وأشار إلى أهمية المؤتمر العلمي لطب الأسنان وما يتضمنه من أوراق عمل ومحاضرات مقدمة من أطباء الأسنان والتي وصلت إلى نحو 32 ورقة علمية، شملت مجالات التقويم وزراعة الأسنان وجراحة الفم والفكين وطب الأسنان للأطفال إضافة إلى الفعاليات المصاحبة كالمعارض العلمية لشركات طب الأسنان.



وأكد الوزير حازب أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات الحكومية والأهلية وبين مجلس الإعتماد الأكاديمي من خلال الإلتزام بتطبيق معايير ضمان الجودة وكذا الإعتماد الأكاديمي .. معتبرا إنعقاد هذه المؤتمرات والفعاليات العلمية فرصة للإستفادة وتبادل الخبرات بين الجامعات والإطلاع على التجارب الناجحة لعدد من مؤسسات التعليم العالي العربية والأجنبية في مختلف الجوانب العلمية والأكاديمية.



وطالب كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية بضرورة تبني معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي .. متمنياً للمؤتمر الخروج بتوصيات فاعلة تخدم مجال طب الأسنان في اليمن.



فيما أكد رئيس جامعة سبأ رئيس المؤتمر الدكتور عمرو أحمد النجار أهمية المؤتمر لتبادل الخبرات بين الباحثين والمجتمع العلمي وإتاحة الفرصة لأطباء الأسنان من إمكانية إجراء بحوث مشتركة تعالج التحديات التي تواجه طب الأسنان باليمن والإسهام في دعم وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والارتقاء به .



ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن عرض آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال طب وجراحة الأسنان، إضافة إلى محاضرات وأوراق علمية يقدمها خبراء من مختلف المحافظات.



بدوره استعرض عميد كلية طب الأسنان بجامعة سبأ رئيس اللجنة العلمية الدكتور أرحب عبد الوهاب نعمان، ما تتضمنه كلية طب الأسنان بالجامعة من معامل وتجهيزات حديثة وكادر علمي .. مشيرا إلى أهمية المؤتمر الخاص بطب الأسنان للخروج برؤى وتوصيات لتطوير طب الأسنان في اليمن.



بدوره أكد أستاذ طب الأسنان بجامعة صنعاء الدكتور عبد الوهاب الخولاني أن المؤتمر العلمي الأول لطب الأسنان سيسلط الضوء على أبرز مفاهيم طب الأسنان الحديثة والتعرف على الوسائل والتقنيات الجديدة في الدول المتقدمة.



وأوضح أن المؤتمر سيناقش أوراق علمية يقدمها نخبة من إختصاصيي طب الأسنان في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية تتضمن خمسة محاور رئيسية حول تقويم الأسنان، تجميل الأسنان، زراعة الأسنان، وأمراض اللثة، وطب أسنان الأطفال .



وتستعرض أوراق العمل أخطاء تقويم الأسنان وكيفية علاجه، ورؤية حول أضرار مشاكل المفصل الفكي، والتطورات الحديثة في التقنيات اللاصقة للحشوات التجميلية، وكذلك العلاجات الجديدة لأمراض اللثة وأنسجة ماجول السنية، إضافة إلى مبادئ طب الأسنان التجميلي وخطة المعالجة، وإنتشار أمراض المفصل الفكي الصدغي، ومقدمة في عالم التقويم اللا مرئي، الوجوه الخزفية، والابتسامة اللثوية أسبابها تشخيصها وطرق علاجها.



واطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعه وكلاء الوزارة وعدد من المسئولين على المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 25 شركة في مجال مستلزمات طب الأسنان في اليمن، مستمعا من القائمين إلى شرح حول المعرض وأهدافه في عرض آخر ما توصلت إليه العلوم الحديثة والتقنيات الخاصة بمستلزمات وأجهزة طب الأسنان العالمية.



حضر المؤتمر وكلاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء كليات طب الأسنان .

سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ