[02/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
افتتح محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد الزلب اليوم المقر الجديد لفرع الأحوال المدنية بالمحافظة بعد تدمير العدوان للمبنى السابق بالمجمع الحكومي.
واطلع المحافظ ورئيس المصلحة على تكوينات وتجهيزات المقر الجديد والذي تم تزويده ورفده بالعديد من المعدات والأجهزة الفنية والإلكترونية الخاصة بمهام الأحوال المدنية والسجل المدني وخاصة منح البطائق الشخصية الجديد الالكترونية والممغنطة والتي تشمل الرقم الوطني الى جانب منح الوثائق المدنية الاخرى.
وأشاد المحافظ ورئيس المصلحة بمستوى الأداء للفرع وماحققه من نجاحات ملموسة خلال الفترة المنصرمة .. مشيرين إلى ضرورة مضاعفة الجهود من اجل الارتقاء بواقع العمل المدني وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين .
حضر الافتتاح وكيل مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم
سبأ