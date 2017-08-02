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وكيل محافظة ذمار يلتقي مندوبة الأمن الاقتصادي ببعثة الصليب الاحمر
[02/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ:
 ناقش وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم مع مندوبة الأمن الاقتصادي في بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن ،الدكتورة يورسيلا، الوضع الوبائي والصحي في محافظة ذمار و احتياجات صندوق النظافة والتحصين في المحافظة.

وخلال اللقاء اشاد الوكيل عبدالرزاق بتدخلات اللجنة الدولية للصليب الاحمر ودعمها لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة والذي ساهم في استمرار عملها وتقديم خدماتها الضرورية للمواطنين.


ولفت الى اهمية تقديم مزيد من الدعم لصندوق النظافة والتحسين بما يمكنه من مواجهة كافة التحديات الماثلة أمامه في ظل تفشي الامراض والأوبئة وفي مقدمتها الكوليرا وأهمية تعزيز جهود تحسين النظافة العامة والتي تتطلب دعم ومساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وخلال اللقاء استمع الوفد الدولي من مدير عام صندوق النظافة والتحسين حيدر سودان ،ونائب مدير الصندوق ماجد التينه ، ومدير الشؤون المالية في الصندوق ابراهيم المروني الى ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجه الصندوق وتعطل جزء كبير من عمله في رفع المخلفات من الشوارع والأحياء السكنية والتي تهدد بكارثة بيئية .

وأوضحوا ان الصندوق يعمل حاليا بالخطة التنفيذية للعام 2006م رغم التوسع العمراني في مدينة ذمار والذي يصل الى ثلاث اضعاف وتوافد اكثر من 200 ألف نسمة نازحة الى مدينة ذمار من عدة محافظات ..بالاضافة الى ان 80% من المعدات وبراميل جمع المخلفات اصبحت تالفة وخارجة عن الخدمة منذ اعوام

من جانبها ابدت مندوبة الأمن الاقتصادي في بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن ،الدكتورة يورسيلا استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وضع خطة استجابة طارئة لتقديم الدعم اللازم للصندوق لتنفيذ حملات نظافة دورية وتوفير كافة مسلتزماتها وتوفير براميل جمع المخلفات وإصلاح المعدات وإعادة تأهيل مقلب القمامة .

حضر اللقاء ،مسئول الأمن الاقتصادي باللجنة الدولية للصليب الاحمر المهندس فارس البشاري ، ومدراء مناطق النظافة بمدينة ذمار وعدد من موظفي صندوق التحسين بالمحافظة.

سبأ
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