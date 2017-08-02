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محافظ ذمار يتفقد مركز تدريب متطوعي الحملة الوطنية للتوعية بالكوليرا
[02/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ:
 اطلع محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم على سير العمل بمركز تدريب المطوعين في الحملة الوطنية للوقاية والتوعية الصحية للسيطرة على وباء الكوليرا.

واستمع المحافظ من مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد الجماح، إلى شرح مفصل حول برنامج تدريب المتطوعين ومشرفي الفرق في المديريات ،والمشاركين في الحملة في مجال التثقيف الصحي والإصحاح البييي والتغذية، وكذا إستراتيجية تنفيذ الحملة ومهام فرق التوعية المتحركة من منزل إلى منزل والفرق الثابتة في المراكز الصحية.

وخلال الزيارة أكد المحافظ عباد أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر وباء الكوليرا وأسباب انتشاره وكيفية الوقاية منه وأساليب مكافحته، وكذا أهمية النظافة العامة والحفاظ على المياه من مصادر التلوث، وتعزيز الثقافة الصحية العامة في أوساط المجتمع وتحفيزه لتغيير السلوكيات غير السليمة التي تسهم في انتشار الكوليرا.

ودعا مسئولي السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية والخطباء والمرشدين والتربويين والناشطين للمشاركة الفاعلة في جهود الحملة، موكدا ضرورة تضافر جهود الجميع وتعزيز المشاركة المجتمعية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في السيطرة على وباء الكوليرا والقضاء عليه.

من جانبه أوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد الجماح ان الحملة التي يشارك فيها ألف متطوع ومتطوعة تستهدف 250 ألف منزل بالمحافظة .. مشيرا إلى انه سيتم خلال الحملة تنفيذ جلسات توعية لتعريف المستهدفين بأسباب وطرق انتقال العدوى بالكوليرا ومصادر المياه الملوثة وكيفية تعقيمها.

كما تهدف إلى التوعية بالسلوكيات الايجابية المرتبطة بالنظافة الشخصية والعامة بطرق صحيحة وعلمية، وكيفية تقديم المساعدة للحالات المشتبهة إصابتها بالوباء.

رافق المحافظ وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق وأعضاء مجلس النواب عبده محمد ردمان ومحمد أمين باشا ومحمد منصور البكري ووكيل مصلحة الجمارك محمد حسين عابد.

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