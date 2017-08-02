تدمير 113 آلية عسكرية واستهداف بارجة وزوق لقوى العدوان خلال يوليو الماضي [02/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

دمر الجيش واللجان الشعبية 113 آلية عسكرية لتحالف العدوان السعودي الأمريكي، فيما أطلقت القوة الصاروخية 15 صاروخا قصير المدى وعدد من الصواريخ الباليستية خلال شهر يوليو 2017م.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت 15 صاروخاً قصير المدى ومحلي الصنع على قوى العدوان والمرتزقة، توزعت على خمسة زلزال 1 وسبعة زلزال 2 وصاروخ الصرخة 3 وأثنين أورغان، بالإضافة إلى أكثر من 150 صاروخ كاتيوشا.



كما أطلقت القوة الصاروخية عدد من الصواريخ الباليستية بركان 1 وصاروخ بركان H-2، الذي أطلق لأول مرة خلال شهر يوليو الماضي.



وأشار المصدر إلى أن القوات البحرية استهدفت بارجة عسكرية إماراتية وزورقاً حربياً تابعاً لقوى العدوان في السواحل الغربية خلال الفترة نفسها، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة بدون طيار تابعة للعدوان.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية دمروا سبع مدرعات وأربع دبابات و102 آلية عسكرية أخرى للقوى العدوان والمرتزقة، كما أحرقوا ثلاثة مخازن أسلحة.



وأكد المصدر العسكري أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت 26 جندياً سعودياً في مناطق جيزان ونجران وعسير و177 من المرتزقة في مختلف الجبهات.



ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسروا 36 زحفاً للعدو السعودي ومرتزقته خلال شهر يوليو، ونفذوا عمليات اقتحام وتطهير نوعية أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف قوى الغزو والمرتزقة.



وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية خاضوا خلال شهر يوليو الماضي معارك ضارية مع العدو السعودي ومرتزقته دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله.

سبأ