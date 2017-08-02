[02/أغسطس/2017] صنعاء – سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والانهيارات الصخرية في الطرقات والهضاب الداخلية خلال الساعات القادمة .
وتوقع المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخه منها استمرار حالة عدم استقرار الأجواء واحتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والشمالية الغربية وامتدادها إلى سهول تهامة .
ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية.
سبأ