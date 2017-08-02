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تسجيل إصابات بفيروس ''إنفلونزا الطيور'' في شمالي الصين
[02/أغسطس/2017] بكين – سبأ :


قالت وزارة الزراعة الصينية إن منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي البلاد سجلت حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور /اتش 5 ان 1/.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ اليوم أن الحالة المصابة اكتشفت في مزرعة للدواجن في مدينة تونغلياو في 28 من شهر يوليو الماضي، حيث تأثرت حوالي 35 ألف دجاجة بالفيروس، ونفقت 15 ألفا منها.

وأضافت أن المختبر الوطني لإنفلونزا الطيور أكد أن الوباء هو إنفلونزا الطيور /اتش 5 أن 1/، وذلك بعد فحص العينات المجمعة في المزرعة.

بدورها، أشارت وزارة الزراعة الصينية الى أن السلطات المحلية قامت بإغلاق المناطق المتأثرة وقامت بتطهير الموقع، مع إعدام ما إجماليه 66500 دجاجة والتخلص منها بشكل آمن.

يذكر أن إنفلونزا الطيور يعتبر وباء معديا وبإمكانه أن يؤدي إلى وفاة الأشخاص المصابين به.

سبأ
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