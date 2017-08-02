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ضربات موجعة للعدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
[02/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:



وجه الجيش واللجان الشعبية ضربات موجعة للعدو السعودي ومرتزقته كبدتهم خسائر فادحة خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن أبطال الجيش واللجان صدوا محاولتي زحف للمرتزقة بمساندة طيران العدوان على تبة الخزان وقرية الحود بمديرية الصلو بمحافظة تعز نتج عنهما مصرع وإصابة عدد من المرتزقة.

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخي زلزال2 على تجمعات المرتزقة في يختل شمال المخا ومديرية موزع في تعز, وتم استهداف تجمع للمرتزقة بمديرية الصلو .

كما تمكن الجيش واللجان من كسر زحف للمرتزقة باتجاه سلسلة جبال كهبوب وتطهير تبة القمرية شرق المنطقة نفسها بمحافظة لحج أدى إلى سقوط قتلى في صفوفهم, كما تم استهداف تجمعات المرتزقة بمنطقة كرش بعدد من القذائف المدفعية .

وفقا للمصدر صدت وحدة من الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة شرق قرية ملاحه بمديرية المصلوب في محافظة الجوف نتج عنها مصرع وإصابة عددا منهم فيما قصفت المدفعية مواقع المرتزقة بمديريتي المصلوب والمتون , وتم قنص اثنان من المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل .

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان صدوا محاولة تسلل للمرتزقة في سد العقران بـمديرية نهم أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم , فيما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما برصاص الجيش واللجان بمديرية صرواح محافظة مأرب .

وحسب المصدر تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في التبة الرملية بمنطقة الصفراء بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، فيما قتل المرتزقان أكرم محمد أحمد الفقيه ، جلال احمد صبيح برصاص الجيش واللجان بمريس في محافظة الضالع .

في نجران قصفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان تحصينات العدو السعودي في قيادة سقام ، كما ضربت مواقع نهيقه ،مستحدث، المخروق وموقع مستحدث، السديس، وتم قنص مرتزق شرق الشرفة .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين شرق مدينة الربوعة، قبالة منفذ علب بمنطقة عسير حققت إصابات مباشرة, وتم قنص جندي سعودي في المنطقة نفسها .

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