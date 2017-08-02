[02/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة مساعد رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين عبد الوهاب الوشلي قضايا وأوضاع النازحين وسبل تعزيز الخدمات المقدمة لهم.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء فروع الوحدة التنفيذية للنازحين والمنسقين في المحافظات تقارير حول أهم المشاكل المتعلقة بسير العمل في الجانبين الإداري و الميداني .
وفي الاجتماع أشار مساعد رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة سير العمل و مناقشة المشاكل والمعوقات وسبل معالجتها ، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود في مجال العمل الإنساني ووضع الآليات المناسبة لخدمة النازحين والتخفيف من معاناتهم .
وشدد الوشلي على أهمية استشعار الجميع لمسئوليتهم والعمل للحد من تفاقم المعاناة المرافقة لمشكلة النزوح في اليمن.
وأقر الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات الكفيلة بتطوير العمل المؤسسي ورفع مستوى الأداء الإداري والميداني وكذا تعزيز الشراكة بين كل أطراف العمل الإنساني المحليين والدوليين واستمرارية التنسيق والتعاون لتلبية احتياجات النازحين من المتطلبات الإيوائية والغذائية والصحية .
سبأ