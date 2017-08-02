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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 01:04:23م
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  عربي ودولي
انفجار في إقليم /بكتيا/ شرقي أفغانستان
[02/أغسطس/2017] كابول – سبأ :


وقع انفجار صباح اليوم في إقليم /بكتيا/ شرقي أفغانستان ، وسط مخاوف من مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت وكالة /خاما بريس/ الأفغانية للأنباء أن الانفجار وقع بالقرب من مدينة /جارديز/ عاصمة الإقليم.

ولم يتم التأكد من نوع الانفجار حتى الآن، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن قنبلة مغناطيسية زرعت في سيارة، كما ذكرت التقارير أن الانفجار تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وقال شهود عيان أن قنبلة زرعت في سيارة مدير إدارة التحقيقات في الإقليم، مضيفين أن ستة أشخاص ومن بينهم بعض المسؤولين الأفغان أصيبوا في الانفجار.

سبأ
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