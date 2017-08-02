عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انفجار في إقليم /بكتيا/ شرقي أفغانستان





وقع انفجار صباح اليوم في إقليم /بكتيا/ شرقي أفغانستان ، وسط مخاوف من مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وذكرت وكالة /خاما بريس/ الأفغانية للأنباء أن الانفجار وقع بالقرب من مدينة /جارديز/ عاصمة الإقليم.



ولم يتم التأكد من نوع الانفجار حتى الآن، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن قنبلة مغناطيسية زرعت في سيارة، كما ذكرت التقارير أن الانفجار تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين.



وقال شهود عيان أن قنبلة زرعت في سيارة مدير إدارة التحقيقات في الإقليم، مضيفين أن ستة أشخاص ومن بينهم بعض المسؤولين الأفغان أصيبوا في الانفجار.

سبأ [02/أغسطس/2017] كابول – سبأ :سبأ