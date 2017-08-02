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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 11:38:33ص
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النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاج أوبك
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية أدت لانخفاض سعر برميل الخام الأمريكي إلى دون 50 دولارا بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت ضغوط بسبب استمرار ارتفاع إمدادات أوبك.
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  اقتصاد
النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاج أوبك
[02/أغسطس/2017] سنغافورة – سبأ:


انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية أدت لانخفاض سعر برميل الخام الأمريكي إلى دون 50 دولارا بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت ضغوط بسبب استمرار ارتفاع إمدادات أوبك.

وفي الساعة 0646 بتوقيت جرينتش انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة ليصل إلى 48.76 دولار للبرميل. وجاء ذلك بعدما فتحت عقود الخام الأمريكي فوق 50 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء لأول مرة منذ 25 مايو أيار.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا أو 0.8 بالمئة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.39 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية زادت بواقع 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 28 يوليو تموز إلى 488.8 مليون برميل ليقوض آمالا بأن انخفاض المخزونات في الآونة الأخيرة كان مؤشرا على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق الأمريكية.

سبأ
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