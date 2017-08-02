عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترمب يحمل الرئيس الفنزويلي مسؤولية سلامة زعيمين معارضين





قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب إن بلاده تحمّل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “شخصيا” مسؤولية صحة وسلامة اثنين من زعماء المعارضة تم سجنهما أمس الثلاثاء.



واعتبر ترمب في بيان أصدره البيت الأبيض أن ليوبولدو لوبيز وأنطونيو ليديزما سجينان سياسيان يحتجزهما النظام الفنزويلي بطريقة غير شرعية.



وأضاف ترمب أن “الولايات المتحدة تحمّل مادورو، الذي أعلن بشكل علني قبل ساعات أنه سيتحرك ضد معارضيه السياسيين، المسؤولية بشكل شخصي عن صحة وسلامة لوبيز وليديزما وأي سجين آخر”.



وأعربت الولايات المتحدة امس الثلاثاء عن مخاوفها الكبيرة إثر احتجاز فنزويلا لزعيمين معارضين، مطالبة بـ”الإفراج اللامشروط” عن المحتجزين وإعادة إرساء الديموقراطية في هذا البلد.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت للصحافيين “نطالب بالإفراج الفوري عنهما”، في إشارة إلى زعيمي المعارضة ليوبولدو لوبيز وأنطونيو ليديزما.



ويذكر انه تم توقيف كل من لوبيز وليديزما خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد ليلة امس .



وكتب المسؤول في الخارجية الأميركية فرانشيسكو بالمييري على تويتر أن توقيف لوبيز وليديزما “خطوة أخرى لفنزويلا في الاتجاه الخاطئ”.

سبأ [02/أغسطس/2017] واشنطن – سبأ :سبأ