محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شهداء وجرحى بنيران المرتزقة وحرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:







استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال جراء استهدافهم من قبل مرتزقة العدوان وحرس الحدود السعودي ، فيما واصل الطيران غاراته على عدة محافظات خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" استشهاد رجل وابنته وإصابة ابنه بجروح خطيرة في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منزلهم في مديرية المتون بمحافظة الجوف .



ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة ، كما تعرضت مناطق متفرقة بالمديرية لقصف صاروخي سعودي .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة ، كما شن غارة على منطقة الساق في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .



وفي محافظة تعز شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية الصلو و غارتين على مديرية مقبنة و أربع غارات على شرق يختل بمديرية المخا .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

سبأ [02/أغسطس/2017]سبأ