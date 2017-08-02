ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 11:38:33ص
شهداء وجرحى بنيران المرتزقة وحرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية
استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال جراء استهدافهم من قبل مرتزقة العدوان وحرس الحدود السعودي، فيما واصل الطيران غاراته على عدة محافظات خلال الساعات الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية طالت 15 مواطنا فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة نابلس .
النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاج أوبك
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية أدت لانخفاض سعر برميل الخام الأمريكي إلى دون 50 دولارا بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت ضغوط بسبب استمرار ارتفاع إمدادات أوبك.
غداً تمرين مشترك للمنتخب الوطني والمشاركين في الملتقى الصيفي لوحدة صنعاء
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الأربعاء تمرين مشترك يجمع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع لاعبي الفئات العمرية المشاركين في الملتقى الصيفي الثاني الذي تنظمه حالياً إدارة النادي في منشآته بمديرية السبعين.
آخر الأخبار:
ترمب يحمل الرئيس الفنزويلي مسؤولية سلامة زعيمين معارضين
رجل يطلق عدة طلقات خارج القنصلية الصينية في لوس انجلوس قبل أن ينتحر
رماد بركاني ساخن يثور في أندونيسيا
صلاح يضع بصمته في ثلاثية ليفربول بمرمى بايرن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
شهداء وجرحى بنيران المرتزقة وحرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية
[02/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:



استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال جراء استهدافهم من قبل مرتزقة العدوان وحرس الحدود السعودي ، فيما واصل الطيران غاراته على عدة محافظات خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" استشهاد رجل وابنته وإصابة ابنه بجروح خطيرة في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منزلهم في مديرية المتون بمحافظة الجوف .

ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة ، كما تعرضت مناطق متفرقة بالمديرية لقصف صاروخي سعودي .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة ، كما شن غارة على منطقة الساق في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .

وفي محافظة تعز شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية الصلو و غارتين على مديرية مقبنة و أربع غارات على شرق يختل بمديرية المخا .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مقتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة خلال التصدي لمحاولة تسلل بمقبنة في تعز
السبت القادم .. انطلاق الحملة الوطنية للتوعية للسيطرة على الكوليرا
الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة تحبط عملية تهريب آثار
إحباط محاولة تسلل للمرتزقة بمديرية المصلوب بالجوف
القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات وتحصينات العدو بعسير ونجران
صاروخ زلزال 2 يدك تجمعات لمرتزقة العدوان في يختل شمال المخا
مكتب حقوق الإنسان بالجوف يدين جريمة مرتزقة العدوان بحق أسرة آل الحايك
مصرع وإصابة 108 من مرتزقة العدوان خلال التصعيد الأخير على معسكر خالد
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
خسوف جزئي للقمر الإثنين القادم
العدوان السعودي على اليمن
شهداء وجرحى بنيران المرتزقة وحرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية
[02/أغسطس/2017]
مكتب حقوق الإنسان بالجوف يدين جريمة مرتزقة العدوان بحق أسرة آل الحايك
[01/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
[01/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[01/أغسطس/2017]
استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بصعدة 
[01/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by