Sharaf rencontre l'equipe de projets de l'ONU [02/أغسطس/2017]

SANA'A, 02 Aout (SABA)-Le ministre des Affaires étrangères, Haisham Sharaf, a rencontré l'équipe du bureau de projet de l'ONU, sous la présidence du directeur régional .



Lors de la rencontre , l'équipe a a indiqué l'intention de bureau de pratiquer ses taches dans le recensement de projets de service de base, qui a été l'objet de la destruction à cause de l'agression, dont la banque mondial doit financer dans la première étape, qui ont inclut des routes des ponts et installations sanitaires de l'électricité et d'autres.



L'équipe a passé en revu sa vision sur le mécanisme de travail et des zones, qui seront inclut dans l'étape actuelle de projets, ainsi que de préparatifs administratifs et de coordination pour commencer le travail et de recrutement de l'équipe de travail administratif et de ingénierie et des équipements de travail de terme d'équipements et des appareils.



Le ministre a indiqué la disponibilité du gouvernement de salut national et des services centraux et locaux de la coopération et de fournir les services concernant les équipes des installations vitales, qui ont été endommagées par l'agression.



