رجل يطلق عدة طلقات خارج القنصلية الصينية في لوس انجلوس قبل أن ينتحر





قام رجل من أصول آسيوية بإطلاق عدة طلقات نارية خارج مبنى القنصلية الصينية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه في سيارته بالقرب من المكان.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الرجل الذي كان في الستينات من عمره قد توفي داخل سيارته، ولم يسفر الحادث عن إصابة أي شخص آخر.



وتسبب إطلاق النار بحدوث بعض الثقوب في مبنى القنصلية، بعد أن أطلق المسلح 17 رصاصة قبل أن يقتل نفسه.



ولم تتمكن الشرطة على الفور من تقديم أي معلومات إضافية حول الدوافع وراء إطلاق النار.

سبأ [02/أغسطس/2017] لوس انجلوس – سبأ :سبأ