شهداء وجرحى بنيران المرتزقة وحرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال جراء استهدافهم من قبل مرتزقة العدوان وحرس الحدود السعودي، فيما واصل الطيران غاراته على عدة محافظات خلال الساعات الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية طالت 15 مواطنا فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة نابلس . النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاج أوبك انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية أدت لانخفاض سعر برميل الخام الأمريكي إلى دون 50 دولارا بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت ضغوط بسبب استمرار ارتفاع إمدادات أوبك. غداً تمرين مشترك للمنتخب الوطني والمشاركين في الملتقى الصيفي لوحدة صنعاء يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الأربعاء تمرين مشترك يجمع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع لاعبي الفئات العمرية المشاركين في الملتقى الصيفي الثاني الذي تنظمه حالياً إدارة النادي في منشآته بمديرية السبعين.