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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - أغسطس - 2017 الساعة 11:38:33ص
شهداء وجرحى بنيران المرتزقة وحرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية
استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال جراء استهدافهم من قبل مرتزقة العدوان وحرس الحدود السعودي، فيما واصل الطيران غاراته على عدة محافظات خلال الساعات الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية طالت 15 مواطنا فلسطينيا بينهم نائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة نابلس .
النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات أمريكا وارتفاع إنتاج أوبك
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية أدت لانخفاض سعر برميل الخام الأمريكي إلى دون 50 دولارا بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت ضغوط بسبب استمرار ارتفاع إمدادات أوبك.
غداً تمرين مشترك للمنتخب الوطني والمشاركين في الملتقى الصيفي لوحدة صنعاء
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الأربعاء تمرين مشترك يجمع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع لاعبي الفئات العمرية المشاركين في الملتقى الصيفي الثاني الذي تنظمه حالياً إدارة النادي في منشآته بمديرية السبعين.
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صلاح يضع بصمته في ثلاثية ليفربول بمرمى بايرن
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  رياضة
صلاح يضع بصمته في ثلاثية ليفربول بمرمى بايرن
[02/أغسطس/2017] ميونيخ – سبأ:


تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي كأس أودي الودية في ألمانيا بعد فوزه على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف نظيفة.

وافتتح ساديو ماني التسجيل لليفربول في الدقيقة السابعة في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز آرينا، ليضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يختتم دانييل ستوريدج الثلاثية في الدقيقة 83.

وتتجه كافة الأنظار إلى صلاح المنتقل حديثًا إلى ليفربول بعد مشوار ناجح مع نادي روما الإيطالي.

وبذلك يكون صلاح قد أحرز 4 أهداف في 5 مباريات مع الريدز.

وتأهل ليفربول لملاقاة أتليتكو مدريد في المباراة النهائية اليوم الأربعاء.

سبأ
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