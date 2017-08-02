[02/أغسطس/2017] ميونيخ – سبأ:
تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي كأس أودي الودية في ألمانيا بعد فوزه على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف نظيفة.
وافتتح ساديو ماني التسجيل لليفربول في الدقيقة السابعة في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز آرينا، ليضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يختتم دانييل ستوريدج الثلاثية في الدقيقة 83.
وتتجه كافة الأنظار إلى صلاح المنتقل حديثًا إلى ليفربول بعد مشوار ناجح مع نادي روما الإيطالي.
وبذلك يكون صلاح قد أحرز 4 أهداف في 5 مباريات مع الريدز.
وتأهل ليفربول لملاقاة أتليتكو مدريد في المباراة النهائية اليوم الأربعاء.
سبأ